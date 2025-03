Quando può debuttare Sucic con l'Inter

Nel mercato di gennaio l'Inter non ha fatto operazioni in entrata nell'immediato ma si è mossa per bloccare un talento in vista della prossima stagione: si tratta didi società estere e italiane che si erano già informate sul giocatore. I nerazzurri hanno dimostrato la volontà di chiudere l'affare per il giocatore che ha già svolto le visite mediche e dal 1° giugno prossimo si allenerà con la nuova squadra.- Dopo essere stato bloccato dall'Inter, Sucic ha iniziato il countdown per il suo trasferimento definitivo in Italia.. Sfrutteranno la sessione di mercato di giugno per tesserare il giocatore, e metterlo subito a disposizione di Inzaghi per le partite negli Stati Uniti.

- Sucic è una mezz'ala che potrebbe inserirsi perfettamente nel 3-5-2 di Inzaghi: "" aveva raccontato il suo ex allenatore in Croazia Nenad Bjelica (anche un passato sulla panchina dello Spezia). Un motorino del centrocampo che non si ferma mai: con la Dinamo Zagabria di media fa almeno 13 chilometri a partita; mezz'ala ma non solo: può fare anche il regista o il fantasista. L'Inter avrà un centrocampista in più in rosa, sulla carta potrebbe prendere il posto di Frattesi sul quale è sempre vivo l'interesse della Roma.