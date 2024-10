Bologna-Milan rinviata, è ufficiale. Scaroni: "Decisione assurda"

Michele Nucci

La partita prevista per domani pomeriggio allo stadio Dall'Ara di Bologna tra la squadra di Vincenzo Italiano e il Milan di Paulo Fonseca è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Alla fine è arrivata la decisione della Lega Serie A, dopo le pressioni del sindaco Matteo Lepore e del club emilianoIl CdA d'emergenza convocato negli scorsi minuti ha deciso che la gara non si disputerà, nemmeno a porte chiuse. Dopo aver esplorato le soluzioni Como ed Empoli, il CdA della Lega ha deciso per il rinvio, con le prime date disponibili che sono nel 2025. Soddisfazione per il Bologna, che ha spinto per il no, mentre il presidente del Milan ha dichiarato: "Il sindaco ha vietato le porte chiuse, non ho capito perché"

In mattinata la Lega aveva tentato di trovare una sede alternativa per la partita, dopo una riunione in cui il Sindaco Matteo Lepore ha mantenuto la propria posizione, alla presenza anche del Prefetto Visconti: si è deciso di non giocare al Dall'Ara, nemmeno a porte chiuse. La Lega ha poi convocato un cda d'urgenza per affrontare il tema, terminato intorno alle 13.30 per fare spazio all'assemblea e ripreso alle 14.45 per arrivare alla scelta finale, che ha premiato la linea del rinvio.