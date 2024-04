Quante e quali squadre hanno vinto almeno 20 titoli nei top 5 campionati europei

è a un passo dalla storia. Con la vittoria sul, i nerazzurri si laureerebberoun traguardo storico che permetterebbe loro di guadagnarsi laed entrare in una ristretta cerchia di- Laha il maggior numero di campionati nazionali vinti tra le prime cinque leghe europee: sono ben 36. Il primo vinto nel 1905, l'ultimo nel 2020 a chiudere una serie di nove titoli consecutivi.

- A quota 35 c'è ilI Blancos però potrebbero ben presto raggiungere i bianconeri visto l'ampio margine sul Barcellona nell'attuale Liga. Il primo titolo della squadra della capitale spagnola risale al 1932. Per due volte, negli anni Sessanta e negli anni Ottanta, il Real ha vinto cinque campionati di fila.- In Germania comanda il Bayern Monaco con 33 titoli nazionali in bacheca: il primo nel 1932 e l'ultimo nel 2023. Quest'anno il Bayer Leverkusen ha posto fine alla serie di undici vittorie consecutive in Bundesliga dei bavaresi.- C'è anche il Barcellona in questa speciale classifica con 27 campionati vinti. Il primo campionato arrivò nel 1929, l'ultimo nel 2023.

- In Inghilterra, la squadra con più campionati nazionali vinti è il Manchester United, fermo a 20 titoli: il primo nel 1908, l'ultimo nel 2013. Come il Bayern Monaco, gli inglesi si sono fermati a 11 campionati di fila tra gli anni Novanta e Duemila.