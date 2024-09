Quanto deve pagare il Bologna per il riscatto di Casale

Getty Images

Dopo aver ceduto Calafiori all'Arsenal il Bologna si era messo a caccia del sostituto di uno dei giocatori principali della cavalcata rossoblù verso la qualificazione in Champions League. In panchina c'era Thiago Motta, oggi l'allenatore è Vincnzo Italiano che ha riabbracciato Erlic, col quale aveva lavorato allo Spezia. Per sostituire Calafiori però Sartori cercava un altro profilo, e dopo i tentativi a vuoto per Logan Costa del Tolosa - poi andato al Villarreal -

- Il difensore classe '98 si è trasferito al Bologna dopo che i due club hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni:- Casale a Bologna si giocherà una maglia da titolare,, ma farà parte delle rotazioni in difesa e a fine stagione - salvo sorprese - sarà uno dei giocatori con più presenze nel suo ruolo. Si giocherà il posto con Lucumì, Beukema ed Erlic; parte più indietro nelle gerarchie il classe 2004 Corazza, che aveva qualche richiesta in B ma è rimasto a Bologna.