Quando scatta l'obbligo di riscatto di Casale al Bologna

Getty Images

Dopo aver ceduto Calafiori all'Arsenal il Bologna si era messo a caccia del sostituto di uno dei giocatori principali della cavalcata rossoblù verso la qualificazione in Champions League. In panchina c'era Thiago Motta, oggi l'allenatore è Vincnzo Italiano che ha riabbracciato Erlic, col quale aveva lavorato allo Spezia.

- Casale si è trasferito al Bologna negli ultimi giorni di mercato, quando le due società hanno trovato l'intesa definitiva sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni:, ma se il club dovesse essere soddisfatto delle prestazioni del giocatore potrebbe decidere anche di anticipare il riscatto a gennaio.

- Casale a Bologna si giocherà una maglia da titolare, non avrà il posto fisso perché con Italiano difficilmente ci sono intoccabili, ma farà parte delle rotazioni in difesa e a fine stagione - salvo sorprese - sarà uno dei giocatori con più presenze nel suo ruolo.; parte più indietro nelle gerarchie il classe 2004 Corazza, che aveva qualche richiesta in B ma è rimasto a Bologna.