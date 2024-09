Quanto guadagna il Napoli dalla cessione di Gaetano al Cagliari

Getty Images

C'è stato un momento in cui la cessione disembrava potesse saltare. Erano le ultime ore del mercato, il giocatore aveva da tempo l'accordo con i rossoblù e anche tra club era tutto fatto; mancava solo la controfirma del presidente Giulini. Una formalità, ma ancora non arrivava. Senza di quella non si poteva ufficializzare il trasferimento, poi annunciato - senza problemi - a poche ore dal gong finale.- Gaetano era fuori dai piani di Antonio Conte, così il Napoli si era mosso per cercargli una sistemazione. Il Cagliari conosce bene il ragazzo che aveva già giocato in rossoblù nella seconda parte della scorsa stagione, ha messo sul piatto un'offerta di un

- Da gennaio a giugno scorso Gaetano ha giocato a Cagliari in prestito dal Napoli, totalizzando 11 presenze, la maggior parte delle quali da titolare., perché alla seconda partita - la prima dall'inizio - aveva già segnato. Poi l'ha rifatto la settimana dopo, gol decisivo per il pareggio con l'Udinese. In tutto ha totalizzato quattro gol e un assist nella seconda parte di stagione.