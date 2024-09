Quanto guadagna la Roma dal riscatto di Bove

Getty Images

Fosse dipeso da lui,. Mai, mai, mai. Tifoso giallorosso fin da piccolo, è entrato nel settore giovanile facendo tutta la trafila fino alla prima squadra. Con Mourinho era cresciuto entrando nelle rotazioni del centrocampo, De Rossi è stato chiaro fin da subito: "Hai bisogno di giocare, e io non posso garantirti continuità". Grazie e arrivederci. Bove fa le valigie e fa alla Fiorentina, in un'operazione chiusa proprio nell'ultimo giorno di mercato.- I due club hanno trovato l'accordo sulla base di un. Se trova spazio - come gli ha consigliato De Rossi - e diventa un titolare di Palladino la Fiorentina verserà quella cifra nelle casse della Roma.

- Le ultime settimane di mercato sono state movimentate per Edoardo Bove, che è stato a tanto così dal lasciare la Roma per andare in Premier League. In Inghilterra c'era ilche dopo una prima proposta respinta aveva fatto un rilancio decisivo. O quasi. L'operazione era saltata perché i due club non hanno trovato l'accordo finale, si era inserito l'ma anche in questo caso la trattativa non è andato in porto. Bove così resta in Italia, lontano (ma non troppo) dalla "sua" Roma.