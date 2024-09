Quando scatta l'obbligo di riscatto di Bove alla Fiorentina

AFP via Getty Images

Fosse dipeso da lui,. Mai, mai, mai. Tifoso giallorosso fin da piccolo, è entrato nel settore giovanile facendo tutta la trafila fino alla prima squadra. Con Mourinho era cresciuto entrando nelle rotazioni del centrocampo, De Rossi è stato chiaro fin da subito: "Hai bisogno di giocare, e io non posso garantirti continuità". Grazie e arrivederci. Bove fa le valigie e fa alla Fiorentina, in un'operazione chiusa proprio nell'ultimo giorno di mercato.- Roma e Fiorentina hanno trovato l'accordo per il passaggio di Bove in viola; se quindi riuscirà a trovare continuità nel centrocampo di Palladino la Fiorentina verserà quei 10,5 milioni nelle casse della Roma.

- In estate la Fiorentina ha quasi completamente rivoluzionato il centrocampo: con l'arrivo di Palladino,. Cinque giocatori per due posti nel 3-4-2-1 di partenza del nuovo allenatore, l'ex Roma proverà a convincere il tecnico giocandosi un posto da titolare in un reparto tutto nuovo.