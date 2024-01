Quanto guadagna l'Udinese dalla cessione di Pafundi

Simone Pafundi ha scelto l'estero per rilaciarsi. La Svizzera, Losanna. La proprietà del club è la stessa che gestisce il Nizza e parte del Manchester United, l'obiettivo del classe 2006 è quello di trovare quella continuità che non ha mai avuto nell'Udinese e mettersi in vetrina per sperare di fare il salto in una delle altre società gestite dal gruppo INEOS. Prima il rinnovo per un altro anno con i bianconeri allungando la scadenza a giugno 2027, poi le visite mediche e la firma con il Losanna.



I DETTAGLI DI PAFUNDI AL LOSANNA - I dettagli dell'accordo prevedono un prestito di dodici mesi - fino a gennaio 2025 - con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Nel contratto c'è anche una clausola secondo la quale l'Udinese potrà richiamare Pafundi dopo sei mesi se avrà giocato meno del 50% delle partite del Losanna. Una sorta di 'penale' per garantirsi che il giocatore possa trovare spazio e dimostrare quel talento che finora è riuscito a tirare fuori solo con la maglia della Nazionale.



CHI VOLEVA PAFUNDI - Pafundi ha preferito andare via dall'Italia, ma su di lui aveva messo gli occhi mezza Serie B. In particolare si erano informate Reggiana, Venezia, Palermo e Sampdoria. Piazze importanti e ambiziose, ma il giocatore non era attirato da un progetto in Serie B e ha scelto la pista svizzera. Se il Losanna non dovesse riscattarlo nel suo futuro potrebbe esserci ancora l'Udinese, che conosce bene il talento di Pafundi e prova a dargli una scossa con la prima esperienza lontano dai bianconeri.