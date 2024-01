Perché Pafundi nell’Udinese non giocava

Fino a poco faera considerato il miglior 2006 in Italia. Tra i top in Europa. Poi, il buio. Tanta panchina, poco minutaggio e una pubalgia che si è portato avanti da dopo il Mondiale Under 20 a giugno. In questa stagione ha giocato un’ora totale tra lo spezzone di campionato con la Fiorentina a settembre - appena 7 minuti - e i 53 in Coppa Italia contro il Cagliari nella partita poi persa ai supplementari.- L’Udinese però è convinta che il periodo nero di Pafundi passerà presto, e se deve venderlo vuole guadagnarci il massimo. Per questo con il Losanna è stato trovato un accordo sulla base di un- Prima di andare in Svizzera Pafundi rinnoverà il contratto con l’Udinese: la scadenza attuale è fissata per giugno 2026 dopo l’accordo trovato in estate,, allungando il contratto fino al 30 giugno 2027.- La scelta di andare all’estero è stata dello stesso Pafundi, che su tavolo aveva altri club italiani pronti a farsi avanti.. Si sarebbe ragionato su un prestito, ma i discorsi non sono mi stati approfonditi perché la preferenza del giocatore era quella di uscire dall’Italia. Prima ancora, circa un anno e mezzo fa, il Napoli aveva pensato di fare un tentativo facendosi avanti con un primo sondaggio, ma dall’altra parte non c’è stata apertura.