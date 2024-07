Quanto ha pagato la Lazio Nuno Tavares

Getty Images

La nuova Lazio di Marco Baroni sulla fascia sinistra si è rinforzata con l'arrivo di, scuola Benfica ed ex Arsenal e Marsiglia. I biancocelesti l'hanno preso dai Gunners che nell'ultima stagione l'avevano girato in prestito al Nottingham Forest: l'esterno portoghese classe 2000 arriva in- Nuno Tavares è un terzino che. Piede sinistro, all'occorrenza può giocare anche dall'altra parte del campo, ha anche un buon tiro che in caso di schieramento a destra può spingerlo a rientrare sul suo piede e calciare in porta. La Lazio ha chiuso l'affare trovando prima l'accordo con l'Arsenal e poi con il giocatore.

- Nell'ultima stagione non ha trovato molto spazio in prestito al Nottingham Forest: Nuno Tavares. Il classe 2000 ha giocato quasi 40 partite con le nazionali Under portoghesi, giocando l'ultimo Europeo del 2023 da fuoriquota, senza però mai debuttare con la nazionale A.