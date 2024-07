Quanto ha pagato il Milan Morata

AFP via Getty Images

Il Milan ha approfittato dell'insoddisfazione diin Spagna per riportarlo in Italia.. Dopo l'Europeo vinto con la Spagna è decollata la trattativa che ha portato l'attacante a Milano: dopo la trattativa saltata con Zirkzee i dirigenti rossoneri sono andati su Morata decidendo così di pagare la clausola rescissoria che aveva sul contratto con l'Atletico Madrid.- L'attaccante spagnolo. Per l'arrivo di Alvaro Morata al Milan è stato fondamentale il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, l'ex attaccante svedese ha spinto molto per portare lo spagnolo in rossonero, convincendo il giocatore ad accettare il nuovo progetto targato Fonseca.

- Durante Euro 2024 Morata aveva detto di essere stufo delle critiche che riceveva in Spagna, di voler lasciare il Paese e andare a giocare da un'altra parte.nonostante un'importante proposta a livello economico, l'attaccante voleva giocare ancora in un campionato di alto livello e così il Milan - con Zlatan Ibrahimovic in prima fila - si è fatto avanti e ha chiuso l'accordo.