Com’è andato l’esordio di Morata con il Milan

AFP via Getty Images

Partito dalla panchina,. L’attaccante spagnolo ha segnato subito al debutto in rossonero, a San Siro, facendo partire la rimonta della squadra di Fonseca che ha pareggiato 2-2 contro il Torino di Vanoli (al debutto in Serie A). Entrato a mezz’ora dalla fine al posto di Jovic, Morata si è piazzato al centro dell’attacco e ha trascinato il Milan candidandosi a un ruolo da protagonista.- Prima finisce a terra in aera e chiede un rigore dopo un contrasto con un avversario, poi segna un gol annullato per fuorigioco millimetrico e all’89’ la mette di nuovo in rete e stavolta è buono.: la rete in Italia mancava da maggio 2022 quando segnò in un Lazio-Juventus.

- Debutto da applausi quindi per Morata, che con questo gol manda un messaggio a Jovic e a Fonseca; come a dire: “, nel 4-2-3-1 c’è posto solo per una punta a occhio anche a Okafor - che può giocare anche sulla trequarti - anche lui in gol contro il Torino: entrato nella ripresa al posto di Calabria, al 95’ ha segnato la rete del definitivo 2-2.