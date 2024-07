Quanto guadagna Morata al Milan

AFP via Getty Images

Morata l'aveva detto: "Sono più felice lontano dalla Spagna, qui non c'è rispetto a nessuno". Lo sfogo durante l'Europeo è stato il preambolo al suo addio all'Atletico Madrid: acqua passata,. I rossoneri cercavano una nuova punta per sostituire Giroud, e saltato Zirkzee per il mancato accordo con l'agente sulle commissioni sono andati su Morata.- Il Milan non ha dovuto trattare con l'Atletico Madrid, ha pagato la clausola rescissoria presente sul contratto del giocatore con i Colchoneros e ha trovato l'accordo con Alvaro e il suo entourage:. Per il trasferimento di Morata in rossonero ha avuto un ruolo-chiave Zlatan Ibrahimovic, che nelle vesti di dirigente del Milan è stato decisivo convincendo lo spagnolo ad andare a Milano.

- Dopo aver spiegato i motivi per i quali voleva lasciare la Spagna, sul tavolo di Morata sono arrivate anche un paio di proposte dall'Arabia Saudita, dalla quale era già arrivata qualche proposta in passato:, la sua volontà era quella di giocare ancora ad alto livello in uno dei cinque campionati principali, le sue esigenze si sono incastrate bene con quelle del Milan e così Alvaro ha detto sì ai rossoneri.