Come cambia l'attacco del Milan con Morata

. L'incastro giusto è arrivato a metà luglio, quando dopo l'Europeo vinto con la nazionale di De La Fuente il giocatore ha trovato l'accordo con i rossoneri per la sua terza esperienza in Serie A: dopo le prime due avventure con la Juventus, è la prima volta in rossonero dove troverà Paulo Fonseca. Un ruolo decisivo nella chiusura dell'affare ce l'ha avuto Zlatan Ibrahimovic, che ha spinto per convincere Morata a trasferirsi a Milano.

- Sulla carta; dietro di lui c'è Jovic riscattato preso a titolo definitivo dalla Fiorentina dopo il prestito in rossonero nella scorsa stagione. In quel ruolo, con caratteristiche diverse, può giocare anche lo svizzero Noah Okafor, che come ruolo naturale sarebbe esterno a sinistra nell'attacco a tre.

- Il Milan non ha dovuto trattare con l'Atletico Madrid col quale il giocatore aveva una clausola rescissoria pagata dai rossoneri,. Morata aveva ricevuto anche qualche proposta dall'Arabia Saudita, ma non ha mai considerato un trasferimento nella Saudi Pro League perché voleva rimanere ad alti livelli in uno degli altri quattro campionati principali oltre alla Liga.