Quanto ha pagato il Torino Walukiewicz

In estate Torino ed Empoli hanno messo in piedi una tripla operazione che ha portato due giocatori in Toscana e uno in granata. Nella squadra di Vanoli è arrivato il difensore polacco Sebastian Walukiewicz, dal 2019 in Italia dove oltre all’esperienza con l’Empoli ha giocato anche con il Cagliari., la priorità era sostituire Buongiorno e al suo posto è arrivato Saul Coco dalla Spagna; nel Monaco hanno pescato Maripan aspettando anche il rientro di Schuurs.- Come detto, Walukiewicz rientra in un’operazione più ampia chiusa da Torino ed Empoli: il difensore polacco è arrivato un granata a. A questi, vanno aggiunti i prestiti con diritto di riscatto di Pellegri e Sazonov, che potrebbero rimanere in azzurro se l’Empoli a fine stagione dovesse decidere di prenderli a titolo definitivo.

- Il difensore polacco. I granata hanno perso Buongiorno ceduto al Napoli e rimpiazzato dall'arrivo di Saul Coco, intoccabile al centro della difesa a tre (più probabile); sulla destra Maripan dovrebbe giocarsi il posto con Vojvoda (che può fare anche l'esterno di centrocampo) e il braccetto di sinistra sarà Masina. Per Walukiewicz potrebbe esserci spazio sia al centro che sul centro-destra, ma parte indietro nelle gerarchie.