Quanto ha pagato la Juventus Cabal

Uno degli ultimi duelli di mercato tra Juventus e Inter è stato quello conprotagonista. Dopo una stagione positiva da titolare con la maglia del Verona, il difensore colombiano classe 2001 era finito nel mirino delle big: l’Inter l’aveva seguito con attenzione nella scorsa stagione, e dopo l’infortunio di Buchanan in nazionale e Carlos Augusto avanzato sulla fascia stavano cercando un giocatore proprio in quel ruolo.- Un profilo come quello di Cabal: braccetto sinistro, giovane, che conoscesse la Serie A. Così i nerazzurri hanno avviato i contatti portando una trattativa che era arrivata a buon punto: sul piatto, per il Verona, c’erano 10 milioni di euro bonus compresi. A sorpresa però, prima che potessero chiudere,. Una proposta complessiva superiore a quella dell’Inter. Il Verona ha accettato e Cabal pure, firmando per cinque anni con la Juve.

- Classe 2001, Cabal era arrivato in Italia, al Verona, nell’estate del 2022 dai colombiani dell’Atletico Nacional, la squadra più importante del Paese dove quest’anno è tornato a giocare l’ex portiere del Napoli Ospina. Pagato 3,5 milioni due anni fa, oggi il Verona ha venduto Cabal a più del doppio e l, così hanno avviato i contatti col Verona e con l’entourage del giocatore, facendo uno scatto decisivo per superare l’Inter.