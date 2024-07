Quanto guadagna Cabal alla Juventus

All'ultima curva della trattativa la Juventus ha superato l'Inter per. Marotta e Ausilio ne stavano già parlando col presidente gialloblù Setti, i colloqui si sono intensificati quando Buchanon si è fatto male in nazionale e con Carlos Augusto avanzato sulla fascia c'era bisogno di un braccetto sinistro per la difesa a tre di Simone Inzaghi. I nerazzurri cercavano un profilo giovane, Cabal era quello che convinceva di più.- Nel frattempo la Juventus aveva capito che non c'era più niente da fare per Calafiori: Motta l'avrebbe rivoluto anche a Torino e il giocatore aveva anche aperto al trasferimento, ma era impossibile competere con i 50 milioni proposti dall'Arsenal al Bologna (il 50% andrà al Basilea). Così Giuntoli si è inserito per Cabal e in poco tempo ha trovato l'accordo sia con il Verona che con il giocatore:

- Cabal è il nuovo jolly della difesa di Thiago Motta. Piede mancino, è un terzino sinistro che può fare anche il centrale o il braccetto giocando in una difesa a tre.. Nella stagione scorsa con i gialloblù ha totalizzato 22 presenze saltando parte di campionato a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, ma da gennaio in poi è diventato titolare fisso della squadra.