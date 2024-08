Com’è andato l’esordio di Cabal con la Juventus

Getty Images

Dopo aver capito di non arrivare né a Calafiori né a Todibo, la Juventus si è inserita per. Stretta di mano col Verona e via, grazie e arrivederci. Thiago Motta ha abbracciato il suo nuovo difensore che alla prima di campionato col Como è partito subito titolare. Terzino sinistro in una difesa a quattro il colombiano ha convinto poco, a differenza del resto della squadra che ha vinto 3-0 contro il Como di Fabregas grazie ai gol di Mbangula (classe 2004 pescato dalla NextGen e all’esordio in Serie A), Weah e Cambiaso.

- Come detto Cabal è stato schierato largo a sinistra, con Bremer-Gatti centrali e Cambiaso dall’altra parte.. In una serata in cui tutta la squadra ha brillato, i giovani si sono messi in vetrina e Weah ha trovato il primo gol in bianconero, il difensore colombiano è rimasto un po’ in ombra. Ma avrà modo per rifarsi.- Se forse Calafiori sarebbe stato un titolare della nuova Juventus, Cabal è arrivato come alternativa partendo più indietro rispetto agli altri. Nella difesa-tipo di. Il difensore colombiano però è un giocatore duttile, gioca sia sulla fascia che da centrale e può fare anche il braccetto in una difesa a tre.