Quanto vale la clausola di Conceiçao

Getty Images

Francisco Conceiçao è uno dei volti nuovi di una Juventus che ha cambiato completamente volto sulle fasce: in un giorno solo Giuntoli ha chiuso gli arrivi di Nico Gonzalez dalla Fiorentina e dell'esterno portoghese classe 2002 dal Porto. Per il primo è stato fatto un investimento di quasi 40 milioni di euro tra prestito, obbligo di riscatto e bonus,- Negli accordi tra Juventus e Porto per Conceiçao non sono previsti né diritto né obbligo di riscatto, ma c'è una strada che potrebbe portare il giocatore a Torino a titolo definitivo.Se il giocatore convincerà Thiago Motta e la società in campo, la dirigenza proverà a strappare una priorità sulla clausola parlando con l'entourage di Conceiçao.

- Al momento è solo un'idea proiettata alla stagione 2025/26, molto dipenderà dalle prestazioni del giocatore in campo: se dovesse fare bene in Italia la Juve proverà a tenerlo in bianconero in modo definitivo. Al momento però, come detto, il cartellino è ancora di proprietà del Porto e la Juventus l'ha preso in prestito secco, senza nessun vincolo su un acquisto a titolo definitivo., totalizzando 8 gol e 8 assist.