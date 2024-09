Quanto risparmia il Milan con Pioli all'Al-Nassr

Nuova vita per l'ex allenatore del Milan Stefano Pioli, che alla fine della scorsa stagione si era separato dalla società rossonera dove poi in estate è arrivato Paulo Fonseca. Pioli è rimasto fermo qualche mese, senza panchina: qualche contatto qua e là, timidi approcci e colloqui mai approfonditi finché tutti i club di Serie A hanno poi trovato i loro allenatori.- Prima di stipulare un contratto da due anni con opzione per la terza stagione, Pioli ha dovuto firmare la risoluzione con il Milan per interrompere l'accordo che lo legava ancora ai rossoneri fino a giugno 2025.versare per pagare l'ultimo anno di ingaggio a Pioli. In questo modo, però, i rossoneri non hanno più vincoli con il nuovo tecnico dell'Al-Nassr.

- Prima esperienza all'estero per Stefano Pioli, che. L'A-Nassr sui social l'ha presentato sui social con il coro che gli hanno dedicato i tifosi del Milan "Pioli is on fire", in Arabia allenerà Cristiano Ronaldo e ritroverà Brozovic dopo averci già lavorato ai tempi dell'Inter. Tra i giocatori in rosa ci sono anche Mané, Laporte, Simakan, Talisca e Otavio.