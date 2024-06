Quanto vale Camarda, il gioiello del Milan

Getty Images

Quandogioca con i suoi coetanei la sensazione è che lì in mezzo non c’entra proprio nulla. Un 16enne con la testa di un venticinquenne (almeno). Nella finale dell’Europeo Under 17 ha fatto lo show tra i giocatori del Portogallo: doppietta e torneo chiuso con quattro gol totali considerando anche quelli con Svezia e Slovacchia nella fase a gironi. È stato premiato come miglior giocatore della competizione.- Il Milan si coccola il suo gioiellino che ha debuttato in Serie A a 15, i riflettori sono da tempo accesi su di lui ma i rossoneri non hanno nessuna intenzione di perderlo.. I rossoneri vogliono blindare Camarda con un rinnovo fino al 2027 e portarlo nella nuova Under 23 per fargli iniziare il percorso tra i pro partendo dalla Serie C.

D - Decisiva la volontà del giocatore di restare in rossonero, respingendo ogni tipo di tentativo dall’estero:. Prima di trovare l’accordo col Milan per il rinnovo del contratto era stato accostato anche ad altri club tra i quali l’Inter, ma in Italia non sono mai stati fatti approcci concreti per portare via Camarda dai rossoneri.