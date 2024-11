Quanto vale la clausola di Thuram con l'Inter

AFP via Getty Images

Il rendimento dicon l'Inter ha attirato i top club europei. Arrivato a parametro zero nell'estate 2023 dal Borussia Monchengladbach, con l'etichetta di un attaccante che non segnava tanto, in Italia si è trasformato in un bomber da doppia cifra:. Quest'anno sta viaggiando su cifre simili, con i riflettori del mercato accesi su di lui ma l'Inter che non ne vuole sapere di cederlo. Almeno non a breve termine.- Il giocatore però piace tanto e soprattutto in Premier League. Era un pallino di Jurgen Klopp, l'avrebbe voluto a Liverpool; ma i Reds sono ancora alla finestra per il giocatore, perché le sue qualità piacciono anche al nuovo allenatore Arne Slot. Al momento per i Reds è soltanto un'idea, ancora non ci sono stati nessun contatto né con l'Inter né con l'entourage dell'attaccante.e bisogna specificare che, finora, il giocatore non ha mai manifestato la volontà di lasciare l'Inter e a Milano si trova molto bene.

- Per questo a oggi l'idea del Liverpool è destinata a rimanere tale, almeno per i prossimi mesi., con Lautaro e Taremi a completare il reparto. Cinque attaccanti sono troppi per Inzaghi, l'austriaco e l'ex Lazio stanno trovando poco spazio e si sta lavorando per trovargli una nuova sistemazione. Una delle idee può essere la pista turca dove il Galatasaray ha perso Icardi fino a fine stagione per infortunio.