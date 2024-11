Quanto guadagna Thuram all’Inter

AFP via Getty Images

Il Liverpool ha messo gli occhi su. L’attaccante francese piaceva a Jurgen Klopp ma anche il nuovo allenatore dei Reds Arne Slot è un suo estimatore. Al momento l’Inter non vorrebbe privarsi del giocatore preso a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach nell’estate 2023, ma i nerazzurri sono consapevoli che sul contratto del giocatore c’è una clausola rescissoria: alta ma non impossibile da raggiungere.- Dall’altra parte, il classe ‘97 non ha mai manifestato la volontà di andare via: a Milano si trova bene, ha un ottimo rapporto con i compagni e anche con Inzaghi, che ha saputo valorizzarlo al meglio avvicinandolo di più alla porta rispetto a quando giocava in Germania.: i Reds potrebbero tentare il giocatore mettendo sul piatto un stipendio più alto rispetto a quello in nerazzurro.

- Non è detto che basterà, però. A oggi Thuram è sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta sposando il progetto Inter, l’attaccante si è ritagliato fin da subito un ruolo importante in squadra e oggi è titolare fisso lì davanti in coppia con Lautaro.. Un’estate movimentata per Thuram, arrivato in Italia a parametro zero e dopo una stagione e mezza ha confermato le sue qualità migliorando anche in zona-gol. A gennaio l’addio di Marcus è da escludere a meno di clamorosi colpi di scena; l’estate è ancora lontana e può succedere di tutto, anche se l’Inter non vorrebbe privarsene. In caso d’addio, essendo arrivato a zero, i nerazzurri registrerebbero una super plusvalenza.