Adrien Rabiot dribbla le voci di mercato. Il 28enne centrocampista della Juventus ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la vittoria della sua Francia contro l'Irlanda a Parigi: "Un mio ritorno al Paris Saint-Germain? E' sempre bellissimo giocare qui al Parco dei Principi perché sono cresciuto in questo stadio, ma al momento non ci penso affatto. Sono concentrato sulla Juve e sulla nazionale francese. Sono felice".



SUL MERCATO - Arrivato quattro estati fa a parametro zero dal PSG, a fine giugno Rabiot ha rinnovato il contratto in scadenza con la Juventus, ma solo per un'altra stagione fino al 2024 con un ingaggio da 7 milioni di euro netti all'anno. I dirigenti bianconeri hanno già allacciato i primi contatti con l'entourage del calciatore per intavolare la trattativa per un nuovo prolungamento del suo contratto.



IN CAMPO - Intanto Rabiot ha già segnato il suo primo gol in questo campionato nella prima giornata a Udine. Sarà difficile arrivare al bottino della passata stagione, quando era andato in rete per ben 11 volte. Ma, a prescindere dai gol, Allegri non può e non vuole prescindere dal suo motore francese in mezzo al campo.