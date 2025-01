Ranieri: “È finito il tempo della Rometta, i Friedkin pensano in grande”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport Claudio Ranieri ha parlato anche del futuro di, al centro di rumors di mercato: “, ma voglio chiarire una cosa. Non è stato lui a insistere per scendere in campo nel derby, in tanti anni nessun giocatore mi ha mai chiesto di giocare. Con Lorenzo sono bastate poche parole il sabato mattina: io non faccio discorsi lunghi, non perdo tre ore a parlare con la squadra. I giocatori hanno una soglia di attenzione di otto secondi. Spesso basta una battuta fatta bene. Del resto anche il Papa ha detto recentemente che le omelie devono essere più brevi”.

- “Avevo deciso di tenere Lorenzo in panchina, ma nei suoi occhi ho visto una luce diversa, ho capito che la voglia di esserci e di giocare, era enorme.. Diciamo che un po’ di esperienza me la sono fatta. Non c’è tecnica, né strategia. Viene tutto così naturale tra persone intelligenti. Di solito con i ragazzi me la cavo così: ‘Mi fido di voi e dopo facciamo il punto. Cercate il vostro fuoco dentro, un’occasione del genere non ricapiterà più. Non vergognatevi’. E loro non si vergognano”.

- “Ho deciso di tornare per rimetterla in moto e porre delle basi solide;. È finito il tempo della Rometta, ora c’è la Roma, i Friedkin sono abituati a pensare in grande e io cerco di fare quello che so e posso. In un secondo tempo metterà la mia esperienza al servivo della società”.- “Ho girato il mondo, allenato dappertutto, da noi c’è sempre stata troppa tattica: giocatori ingabbiati, talenti frenati e spettacolo depresso. Le cose sono cambiate con la globalizzazione del calcio.. D’accordo sull’organizzazione difensiva, sulla personalizzazione dei compiti, ma poi in campo ci vanno loro. Che devono sentirsi bene e giocare con naturalezza, come sanno. Cosa vuoi che si possa dire a gente come Dybala, Del Piero, Totti? Ma anche a Hummels, Paredes, Pirlo, Lampard…”.

- “Una volta al ChelseaNel secondo tempo di Como, invece, ho provato dispiacere: è stato un orribile secondo tempo. Ero molto amareggiato, la partita era cambiata e non siamo stati capaci di leggerla. Posso anche perdere, ma se c’è stata la prestazione l’amarezza passa più in fretta”.