Andrea, ex difensore die per un breve periodo prima del ritiro Monza, ha parlato all'IBC di Lissone:"Ripensamenti sul ritiro? Nono, sto benissimo così! Ora mi sto riposando e mi sto godendo la famiglia ad Assisi, è bello rimanere un po` a casa e poter vivere la famiglia e gli amici. Poi vedremo se rientrare nel mondo nel calcio ed eventualmente con quale ruolo. Mi piacerebbe aprire una scuola calcio per lavorare con i giovani. Quando avrò le idee più chiare e avrò capito cosa voglio fare, ricomincerò!""Mi manca lo spogliatoio, mi manca vivere il gruppo durante la settimana e poi nel giorno precedente alla partita. Mi manca la tensione della gara da condividere con i compagni e poi le emozioni del post partita. Lo spogliatoio è un luogo particolare, dove nascono amicizie, si lavora per arrivare all`obiettivo, si fatica e si gioisce insieme"."​L`ultima a San Siro con la maglia dell`Inter: il saluto dei tifosi mi ha ripagato di tutti gli sforzi fatti. Ho fatto parte di una società fortissima per tanti anni, sono stato anche capitano ed è stato un orgoglio indescrivibile, con la responsabilità, le emozioni e le difficoltà che comporta indossare la fascia di capitano di una squadra come quella neroazzurra. Sono stato bravo e fortunato a guadagnarmi sempre la fiducia di società, compagni e allenatori, ho sempre cercato di aiutare la squadra in tutti i modi e questo i tifosi lo hanno apprezzato. E poi aggiungerei anche la festa scudetto...""Spero sia una bella partita, tra due società che mi hanno dato tanto. All`Inter sono stato 11 anni e, come raccontavo, ho vissuto momenti incredibili, a Monza mi hanno fatto sentire subito a casa e dopo l`infortunio e la decisione di smettere mi sono stati molto vicini. Li ho frequentati per poco tempo ma spero con tutto il cuore che si salvino e che costruiscano un futuro importante. L’Inter è la squadra del mio cuore, mi godrò questa partita".