La Fiorentina fa sul serio per Franck Ribery ed è pronta a giocarsi fino in fondo le proprie carte per un colpo che potrebbe accendere l'entusiasmo della piazza. Il ds Pradé, alla ricerca di un esterno offensivo e di un'altra punta centrale per Montella in caso di partenza di Simeone, ha portato avanti anche nelle ultime ore i contatti col calciatore francese e col suo entourage, nella speranza di convincerlo a preferire la proposta dei viola a quelle di Dinamo e Spartak Mosca, che mettono sul piatto cifre importanti.



L'ex giocatore del Bayern Monaco ha aperto all'ipotesi di giocare nel campionato italiano e a partire da domani la Fiorentina potrebbe entrare nel vivo della trattativa, per avere una risposta definitiva da parte di Ribery. E provare a mettere a segno quel colpo capace di infondere entusiasmo attorno al progetto di Rocco Commisso.