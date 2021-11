Josè Mourinho aveva avvisato tutti: "Lorenzo Pellegrini starà fuori per settimane". E gli esami ai quali si è sottoposto oggi il capitano romanista hanno confermato le prime impressioni del portoghese. ​Lesione di primo grado al quadricipite femorale della gamba destra, il responso degli esami ai quali si è sottoposto Lorenzo pochi minuti fa dopo essere uscito infortunato al minuto 15 di Roma-Torino di ieri sera. Il giocatore, peraltro, soffriva già di una infiammazione al ginocchio sinistro.



TEMPI - I tempi di recupero previsti si aggirano intorno a 30 giorni. Di fatto Pellegrini tornerà quindi dopo la sosta di Natale, direttamente nel 2022 nella sfida del 6 gennaio contro il Milan quando potrebbe rivedersi anche Spinazzola. Il centrocampista salterà 5 gare di campionato tra cui Roma-Inter e Atalanta-Roma. Olrew alla gara di Conference col Cska Sofia. Un brutto colpo per Mourinho che probabilmente confermerà Zaniolo al fianco di Abraham e che spera di recuperare almeno Cristante in un'emergenza che non sembra finire mai.