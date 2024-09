Roma, pronta la contestazione per l'esonero di De Rossi: nel mirino Friedkin e Souloukou

Calciomercato

Sono passate poco più di 24 ore dall’esonero di Danielee i tifosi giallorossi si sono dati appuntamento a domenica per la. Le prime poteste sono avvenute ieri fuori dal centro sportivo e nell’occhio del ciclone è finita tutta la dirigenza e il capitano Lorenzo. Nella serata di ieri un gruppo di tifosi si è riunito sotto casa di Daniele De Rossi esponendo uno striscione contro ie Lina: “Società di incompetenti e di pezzenti. Non meritate questa gente”. Cori per lui che si è affacciato e ha salutato.

– Domenica alle ore 18 arrivae il clima allo stadio sarà rovente. Come al solito l’Olimpico sarà sold out (venduti già oltre 60.000 biglietti) ma partirà la contestazione fin dalle prime ore del pomeriggio. I tifosi non hanno accettato il modo con il quale hanno trattato Daniele De Rossi e sono pronti striscioni sia in curva che negli altri settori dello stadio.La CEO giallorossa è accusata di aver voluto sollevare dall’incarico DDR a causa di alcunecon lui. Nella giornata di oggi fuori Trigoria una trentina di tifosi sono tornati a contestare. Nel mirino anche Lorenzo Pellegrini che già ieri è stato insultato da molti romanisti: “Levati la fascia” hanno cantato alcuni tifosi.

– La notizia dell’esonero di Daniele De Rossi ha scatenato anche i tifosi sui social. Il profilo Instagram di Lina Souloukou è stato preso di mira e sono stati lasciati tantissimiDiversi giocatori comesono stati costretti a limitare i commenti sui social. La situazione in casa Roma è delicatissima eparte già con una montagna da scalare.