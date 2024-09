Roma, Dybala saluta De Rossi: "Il calcio spesso è ingiusto"

Laha ufficialmente voltato pagina. La giornata di ieri passerà alla storia come quella dell'esonero tanto inatteso quanto emozionalmente intenso diesonerato in tronco in mattinata ed immediatamente sostituito da Ivan Juric nel tardo pomeriggio. Nel mezzo la rabbia che sta montando fra i tifosi nei confronti della società e soprattutto della squadra, complice quel passaggio del comunicato in cui la società ha giustificato l'addio all'ormai ex-allenatore con la frase:In queste ore sono però stati tantissimi i messaggi d'affetto mandati proprio dai membri del gruppo squadra nei confronti di De Rossi, partendo inevitabilmente da, capitano e principale capro espiatorio individuato dalla tifoseria per la cacciata dell'ex-idolo, e arrivando oggi a, autentica pietra dello scandalo, che ha allontanato definitivamente De Rossi e la società con la sua scelta di rimanere a Roma e quindi con la gestione del suo minutaggio.

La Joya nel suo messaggio postato sul suo profilo Instagram ha infatti parlato di "ingiustizia" per la sua cacciata, segno che, almeno per lui, la scelta della società è inspiegabile: