Zaniolo dovrebbe restare, ma la Roma senza Champions dovrà fare cassa. Così oltre a Manolas e Dzeko l'altro giocatore che potrebbe partire è Cengiz Under. La Roma ha fissato il prezzo (40 milioni) per la cessione del turco. Una bella plusvalenza anche se al momento non sono arrivate offerte ufficiali dopo i primi sondaggi di Bayern e Arsenal.