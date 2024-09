Roma, i Friedkin hanno lasciato la Capitale

Al termine di una settimana tra le più turbolente della storia recente dellaDan e Ryan, arrivati in Italia in fretta e furia nella giornata di lunedì, per decidere l'esonero di Daniele De Rossi e la sua sostituzione con Ivan Juric, i due imprenditori statunitensi sono ripartiti in queste ore, come riferisce Radio Manà Manà.chiamati a dare pieno supporto al tecnico croato – che ha firmato un contratto fino a giugno 2025, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League – e aiutarlo in questa fase molto delicata della stagione, cominciata con risultati in campionato molto al di sotto delle aspettative (appena 3 punti nelle prime 4 giornate).Un compito reso più arduo dallo stato di profonda delusione e sfiducia che i tifosi hanno manifestato subito dopo l'allontanamento di De Rossi e che porterà domenica – in occasione della sfida all'Olimpico contro l'Udinese – alla contestazione organizzata dalla Curva Sud. I partecipanti entreranno allo stadio con mezzora di ritardo rispetto al calcio di inizio (ore 18.30).