Napoli-Roma 1-1Roma:: intuisce il rigore di Insigne ma non riesce a neutralizzarlo. Fa buona amministrazione le volte in cui il Napoli calcia verso lo specchio.: su quel lato Insigne lo mette spesso in difficoltà e non riesce a fermarlo (39' s.t.).: non lascia mai un po' di respiro a Osimhen, gli si attacca addosso concedendogli poco e niente.: Lozano lo fa letteralmente ammattire. Commette una grossa ingenuità nel primo tempo andando sul messicano e concedendo rigore al Napoli.: nel primo tempo si vede poco, ma nella ripresa viene fuori bene e spinge con pericolosità.: poco nel vivo del gioco, quando ha palla commette anche qualche errore tecnico (30' s.t.: l'impatto non è di spessore, si vede veramente poco).: il suo lavoro davanti la difesa non funziona benissimo, il Napoli riesce a passare anche per vie centrali (1' s.t.: subentra per dare maggior peso offensivo. Qualche sprazzo interessante c'è.).: spinta importante sull'out mancino. Gli unici pericoli del primo tempo nascono dalle sue sgasate (30' s.t.: il suo gol è una sentenza pesantissima per il Napoli. Ad inizio recupero regala un punto alla Roma facendosi trovare con il tempo giusto).: non trova la miglior collocazione in campo e gira a vuoto per gran parte del match. Sul gol di El Shaarawy però si inserisce bene giocando questa palla tesa in area.: dopo la tripletta in Conference League, Mourinho lo rilancia dal 1'. Non riesce a ripetere la super prestazione perché di fronte ha un Napoli ben organizzato. Qualche accelerazione ma niente più, viene ammonito per proteste e salterà l'Inter nel prossimo turno (41' s.t.).: fa reparto da solo, tiene sempre impegnata la difesa del Napoli con la sua qualità e imprevedibilità. Sul gol ha la lucidità di trovare alle sue spalle El Shaarawy che arriva.: l'euforia di coppa non è stata trascinata anche al Maradona. La Roma non è stata brillante, deve ringraziare un Napoli che non ha premuto sull'acceleratore dopo il vantaggio e i cambi giallorossi che sono riusciti a dare maggior energia.