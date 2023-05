L'allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l'Inter:



"Ai miei ragazzi ho detto che i tifosi mi hanno reso orgoglioso, perché hanno ringraziato i giocatori per i loro sacrifici. C'è chi ha giocato con una gamba sola, chi con un'infiltrazione, poi sono entrati i bambini (i giovani della Primavera, ndr). Una sconfitta è sempre dura da digerire, ma stasera ho un orgoglio tremendo"



OTTIMISMO - "Abbiamo giocato contro la squadra più forte d'Italia, sono in semifinale di Champions... L'ottimismo mi viene dai miei ragazzi. Quando sono arrivato io Bove doveva andare in prestito alla Triestina, oggi invece eccolo qua".



ATTEGGIAMENTI - "Se la società vuole parlare io sono sempre qui, ci sono episodi su cui si può decidere di esporsi. Sono stato distrutto a livello di etica ed educazione da una persona che ha avuto tre anni di squalifica nel calcio e questo mi fa un grande piacere".



L'attacco dello Special One è rivolto a Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, che ha definito inaccettabile il fatto che Mourinho abbia portato in panchina un microfono per tutelarsi, durante la gara sul campo del Monza in settimana, con l'arbitro Chiffi.



Poi in conferenza stampa: "Io deluso dalla società? No. Io lavoro per la società e faccio il meglio per la società. Faccio tanto, sono più di un allenatore e qualche volta mi stanco".