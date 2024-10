CorSport - Roma nel caos: la bottiglietta lanciata da Juric a Mancini e lo scontro Ghisolfi-Pellegrini

in cui tutti si ergono al di sopra degli altri e nessuno riesce davvero a tirare una linea per andare dritti verso una ripartenza rispetto all'attuale 11esimo posto in campionato. Società, giocatori e allenatore, chesembra che vivano in tre mondi distanti e che non si toccano e, anzi, stanno arrivando sempre più spesso allo scontro come accaduto nella pancia del Franchi in occasione della pesantissima sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina che ha aperto unae testimonia le spaccature a questo punto praticamente insanabili fra le parti con i senatori,in particolare, che stanno andando alloVi abbiamo racconato ieri (LEGGI QUI) che nell'intervallo, dentro agli spogliatoio, sia andato in scena uno scontro acceso frae il proprio allenatore, ma il Corriere dell Sport oggi racconta retroscena più dettagliati.italiano colpevole di un atteggiamento irritante in occasione del gol di Kean e di diverse altre azionial tecnico croato che, di risposta, hasfiorandolo (e colpendo di striscio Pellegrini che era alle sue spalle). Da qui la reazione dell'ex-Atalanta che, qui rimane l'alone del mistero, si sarebbe lanciato verso Juric arrivando allo scontro fisico (anche se c'è chi in società giura non ci sia stato alcun contatto).

Tutto qui? Ovviamente no perché dopo Cristante, sostituito nel primo tempo e Mancini, sostituito all'intervallo dopo lo scontro, anche il terzo senatore, il capitano Lorenzo Pellegrini è arrivato a sua volta a una lite. Questa volta però con Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma che a fine partita è sceso negli spogliatoio per strigliare la squadra. Il dirigente ha parlato in francese con toni accesi definendo "Inaccettabile" quanto successo e qui Pellegrini ha preso parola rispondendo a tono e difendendo la professionalità del gruppo. Solo dopo è arrivata la stoccata alla società anche in conferenza.

Il centrocampista, per dare un segnale di rottura totale con la gestione di questa annata a TrigoriaUn pensiero che per ora sembra rientrato, nonostante la rabbia per non essere stato interpellato nell'esonero di De Rossi che rimane viva, ma che certifica come tutte le tre componenti, società, allenatore e giocatori, risulti al 100% spaccata.