Crisi Roma LIVE: riunione d'urgenza a Trigoria: Juric per ora è confermato, sta dirigendo l'allenamento

Il pesantissimo 5-1 subito a Firenze contro la Fiorentina, ha aperto una nuova pagina di crisi all'interno del mondo. L'allenatoreè oggi più che mai a forte rischio e la società giallorossa deve provare entro oggi a prendere una decisione che sia quanto più definitiva possibile sul futuro della propria panchina. Il rapporto con la tifoseria non è mai nato, complice un arrivo nella capitale al posto di una bandiera come, e ieri al Franchi si è consumata anche l'ennesima frattura anche con lo spogliatoio. L'esonero è nell'aria, ma il tempo, con il turno infrasettimanale alle porte, è compresso e ridotto. Anche per questo

, salvo sorprese, sarà confermato almeno fino alla gara che laaffronterà giovedì contro il Torino in casa. L'esonero non è evitato, ma l'immediatezza della gara e la ricerca di un sostituto all'altezza richiedono tempo.Così come fu per Daniele De Rossi, anche Ivan Juric alla fine ha iniziato a dirigere l'allenamento in programma oggi che è slittato sì, ma solo di qualche ora. Per ora non c'è il sentore di un cambio immediato, ma fu lo stesso anche per l'ex capitan futuro.

Ivan Juric non ha ancora iniziato a dirigere l'allenamento odierno previsto nella mattinata di oggi. L'allenamento è stato rimandato e si è tenuta una riunione d'urgenza con tutte le parti in causa., direttore sportivo della, ha annullato il proprio viaggio a Parigi. Il dirigente francese era atteso nella capitale francese per la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro insieme ad Arteme Mats, che potrebbero essere premiati nella squadra dell'anno (2023/24)

Se si arriverà all'esonero sta emergendo la possibilità da parte della società romanista di provare a convincere, da storica bandiera, a ripensarci sul ritiro da allenatore di club comunicato al termine della passata stagione per provare a risollevare, con una scelta di cuore, questa stagione.. Dopo il 18 settembre, giorno del suo esonero, ha scelto di staccarsi dal mondo gialloross e,in compagnia della figlia e ancora non ha ricevuto una chiamata per eventualmente tornare (non potrebbe dire di no a meno di non rinunciare ai due anni e mezzo di contratto rimasti) nonostante