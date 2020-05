Secondo il portale milliyet.com, Petrachi avrebbe chiesto informazioni al Trabzonspor per Ugurcan Cakir. Il classe 1996, già nel giro della nazionale maggiore, è seguito da diversi club europei. Su di lui ci sarebbero infatti Liverpool, Manchester City, Tottenham, Everton e Sevilla. I giallorossi sono gli ultimi ad aggiungersi alla lunga lista di pretendenti. E il prezzo per portarlo via dalla Turchia non sarà basso.