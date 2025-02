Roma-Porto pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Over 2,5

Pronostico Roma-Porto: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio, la Roma davanti ai propri tifosi non sbaglierà l'appuntamento europeo e vincerà la partita. La squadra di Ranieri l'ho vista particolarmente in forma nelle ultime partite e ha tutte le qualità per battere il Porto nei tempi regolamentari. Andrea Stefanetti

Giovedì sera, alle ore 18:45, la Roma ospiterà il Porto in occasione dei Playoff di Europa League. Prima di svelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker sul risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata alla quota. Dopo il pareggio per 1-1 dell'andata, la Roma ha la ghiotta occasione di affrontare il Porto nella partita decisiva in uno Stadio Olimpico gremito di tifosi, pronti a spingere la propria squadra verso la qualificazione. I giallorossi stanno crescendo sia in campionato che in coppa e sono motivati a superare questo turno per continuare a lottare per l'unico trofeo ancora in gioco in questa stagione. Ad attenderli ci sarà il Porto, che venderà cara la pelle e cercherà di colpire la Roma in contropiede per conquistare l'accesso agli ottavi di finale. Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sull'andata dei Playoff di Europa League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla ex Coppa Uefa:

Quale sarà il risultato esatto di Roma-Porto? Il parere dei bookies

Secondo i bookies, la partita potrebbe concludersi con una vittoria risicata della Roma, che riuscirebbe a mantenere la porta inviolata. Il, secondo le stime degli operatori. La quota per questo risultato è fissata a 7.00 su Lottomatica e a 6.85 su Betsson e Gekobet.

Roma-Porto: i precedenti

Roma-Porto: le probabili formazioni

I precedenti tra Roma e Porto contano sette incontri. I portoghesi hanno avuto la meglio in tre occasioni, mentre in altrettante partite è stato registrato un pareggio (incluso quello dell'andata), con la Roma che ha vinto una sola volta. In questo ritorno dei playoff, la squadra giallorossa avrà l'occasione di pareggiare il bilancio delle vittorie contro il Porto.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il ritorno dei Playoff di Europa League:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

PORTO (3-4-3): Diogo Costa; Ze Pedro, Perez, Djaló; João Mário, Eustáquio, Varela, Moura; Pepê, Aghegowa, Rodrigo Mora.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Roma e Porto sarà trasmessa sui canali Sky Sport, che detiene i diritti esclusivi per tutte le partite della UEFA Europa League 2024/2025. Sarà possibile seguire anche più match contemporaneamente grazie alla diretta gol. Inoltre, Roma-Porto sarà disponibile su NOW TV, accessibile tramite l'app scaricabile su tutti i dispositivi mobili.