Roma, la rabbia dei tifosi contro i Friedkin. Spunta uno striscione a Ladispoli: "Go Home". Mancini in pole, ma occhio a Garcia

Sono giorni di attesa aper l’annuncio del nuovo allenatore. Ivan Juric è stato esonerato pochi minuti dopo la sconfitta contro il Bologna e i Friedkin sono alla ricerca di un tecnico. Intanto continuano a rimbalzare le voci su dove si potrebbero trovare Dan e Ryan. Secondo Dagospia i proprietari giallorossi si trovano a Ladispoli all’Hotel ‘La posta vecchia’, ma dal club giallorosso non arrivano conferme. Alcuni tifosi, però, non hanno perso occasione per criticare i Friedkin e hanno esposto uno striscione fuori il lussuoso albergo:

– Isono nell’occhio del ciclone e anche ieri sono stati esposti diversi striscioni contro di loro. Continuano a rimbalzare le voci sul nuovo allenatore. Non arrivano conferme su Terzic che al momento si trova in Inghilterra. Era stato già contattato dopo l’esonero di, ma la scelta è poi ricaduta su Juric. Lampard piace, ma è un profilo che sembra inadatto al club giallorosso. Inoltre sulle sue tracce c’è anche il Coventry.Resta sempre in pole. L’ex ct della Nazionale, però, vorrebbe un contratto di almeno due anni e mezzo eSi allontana l'ipotesi Paulo Sousa. Difficile arrivare a Montella. Occhio anche ad un nome sorpresa dei Friedkin che negli ultimi anni hanno abituato la piazza a questi colpi di scena.