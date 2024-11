AFP via Getty Images

Gazzetta: le parole d'addio di Juric nello spogliatoio della Roma. Sapeva già dopo Verona

Redazione CM

40 minuti fa

1

Ivan Juric sapeva che sarebbe stato esonerato dalla Roma già dopo la sconfitta per 3-2 patita contro il Verona al Bentegodi. Lo rivela La Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico croato avesse già capito quale sarebbe stato l'epilogo, e infatti tra Union Saint-Gilloise in Europa League e Bologna in campionato è apparso per la prima volta dimesso, rinunciando addirittura a parlare prima di affrontare i rossoblù. La celerità del comunicato ufficiale giallorosso conferma come fosse tutto già pronto.



Non è mai sbocciato l'amore tra Juric e i senatori dello spogliatoio (Dybala e Pellegrini in tribuna nell'ultima gara), ambiente dal quale si è congedato con queste parole rivelate dalla Rosea nel senso del discorso: "Ho dato tutto, io ci ho provato. Qualcuno lo avrò scontentato, ma ogni scelta è stata fatta per il bene della Roma". E' stato un addio consumato con grande dignità, e adesso la panchina giallorossa è in attesa del suo prossimo inquilino.