Gelo Roma-Ghisolfi: i Friedkin si muovono in autonomia per il nuovo allenatore

Ci ha messo la faccia,. Il ds dellasi è presentato in diretta dopo la cocente sconfitta in casa contro il Bologna, costata a Ivan Juric la panchina giallorossa, e ha provato ad affrontare la situazione:“Abbiamo voluto subito pubblicare un comunicato ufficiale, ora penseremo con calma alla soluzione migliore. Ringrazio Juric, che è arrivato in una situazione difficile. Ha dato il massimo dal primo giorno e la Roma lo ringrazia.Chiediamo scusa ai tifosi, che stanno soffrendo, perché siamo tutti responsabili di quello che sta succedendo”.

Adesso la priorità è quella di trovare, a stretto giro di posta, una nuova guida tecnica.. Emerge infatti, secondo quanto appurato da Calciomercato.com, una certa, che è statoAddirittura, Ghisolfi sarebbe stato possibilista su un ritorno di De Rossi, che tecnicamente è ancora sotto contratto, ma non ci sono aperture su questo fronte.

Ghisolfi, preferito come ds a profili come l'ex Fiorentina Burdisso,, che per il momento non è nemmeno un titolare, e, richieste specifiche di De Rossi dal Siviglia non chiuse per pochi milioni. Inoltre, l'arrivo nella capitale del difensore della Juventus. L'unico vero inconveniente? I problemi cardiaci ravvisati nelle visite di Danso dal Lens.Confermati ifino a qui l'unico nome che è veramente in orbita giallorossa tra quelli che sono stati fatti. Questo non vuol dire che sarà sicuramente l'ex ct della Nazionale il prossimo allenatore della Roma: in queste ore, altri profili potrebbero essere contattati e altre piste potrebbero scaldarsi. Di certo, però,Questione di un paio di giorni, non di più.