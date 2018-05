Si raffredda la pista che porta Simone Verdi alla Roma. Secondo quanto appreso dalla redazione di Romanews.eu, l’entourage del giocatore smentisce le voci di un discorso avviato tra la Roma ed il Bologna per portare il classe 1992 nella Capitale. Nei giorni scorsi si sono rincorse sempre più rumours riguardo l’interesse dei giallorossi per Verdi, seguito ancora dal Napoli dopo il rifiuto nel mercato di gennaio. In questo caso sembra essere inoltre svincolata la trattativa che dovrebbe portare il giovane Arturo Calabresi a vestire la maglia del Bologna. L’ex giovanili del Milan ha vissuto un’annata esaltante con 10 gol e 10 assist in 33 presenze, numeri che lo hanno posto all’attenzione dei più importanti club di Serie A