Mourinho dovrà fare a meno di Zalewski lunedì con l’Empoli ma gli esami sostenuti dal polacco hanno fatto tirare un sospiro di sollievo in casa Roma. L'esterno si è fermato per un problema all'adduttore ma gli esami effettuati hanno scongiurato il peggio. Si tratta di semplice affaticamento muscolare per il classe 2002 che non ci sarà per la prossima partita e tornerà a disposizione per la sfida in Europa League contro l'Helsinki o per il big match contro l'Atalanta.