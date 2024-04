Lasi gode la vittoria ritrovata nel derby, dopodatata 20 marzo 2022. La curasembra aver dato i frutti sperati e dopo 8 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta in campionato, ormai José Mourinho appare solo un lontano ricordo. Il filotto messo insieme dalla nuova Roma, che adesso è in piena lotta per un posto in Champions, mette le basi per un. Alcuni piccoli indizi arrivano anche dalla dirigenza, che non può che essere soddisfatta del contributo dato dal nuovo tecnico alla rinascita della rosa giallorossa.

Ai piani alti il gradimento per De Rossi non è un segreto. Un'ulteriore riconferma arriva proprio da, Chief Executive Officer & General Manager della Roma, che si unisce ai festeggiamenti dopo l'1-0 inflitto alla Lazio grazie al gol di Mancini, postando una, emblema del carattere di questa Roma. Da lì a mettere sul tavolo il rinnovo c'è ancora un bel passo da fare, ma la suggestione arrivata dai social dell'ad giallorossa non può che essere di buon auspicio per un futuro tutto da scrivere.

Un indizio che non solo fa trasparire orgoglio, ma porta ain panchina, ridiscutendo le condizioni del contratto inizialmente firmato dall'ex centrocampista. Il tecnico giallorosso ha infatti un, per il quale - visto l'amore che prova per la maglia che ha vestito per quasi vent'anni - non aveva chiesto alcun tipo di garanzia in termini di continuità al momento della stipula. Ora però, De Rossi si è guadagnato la fiducia dell'ambiente a suon di risultati e - pur rimanendo concentrato solo sul presente - spera di poter proseguire nel cammino ben impostato in questi due mesi e mezzo.e la sensazione è che. I banchi di prova, tra quarti di finale di Europa League con il Milan e obiettivo Champions in campionato, non mancheranno.