Roma su Nunziante: prima offerta al Benevento

si prepara a una stagione da protagonista. Serie C, girone C: un nome da appuntarsi e seguire durante la stagione, perché può essere la sorpresa dell’anno.. La società sta cercando di costruire una rosa col mix giusto tra giocatori esperienza e giovani di prospettiva, Paleari è sul mercato e il secondo dovrebbe essere Mandrefini; l’allenatore ha dimostrato più volte di non guardare la carta d’identità e quando un giocatore lo convince lo butta dentro.

- E Nunziante l’ha convinto eccome: campione d’Europa con l’Italia Under 17, dopo una stagione da vice Paleari con una sola presenza in Coppa Italia di Serie C, la società ha deciso di puntare sul ragazzo del settore giovanile che sta facendo il terzo ritiro con la prima squadra. I riflettori del mercato si sono accesi su di lui: piace ae queste ultime due vorrebbero inserirlo già nell’Under 23.. La risposta dei giallorossi è chiara: Nunziante non si tocca. Almeno per quest’anno. Il contratto scadrà a giugno 2026, il club è convinto che dopo un anno da titolare il prezzo possa salire e magari possano arrivare anche proposte più alte dall’estero.

- Nunziante è un ‘piccolo’ Donnarumma di 195 cm con caratteristiche simili a quelle di Gigio., oltre quelli parati in Primavera ne ha preso uno nel debutto contro il Giugliano in Coppa Italia nella sequenza dopo il 2-2 nei tempi regolamentari. Il valore aggiunto la costanza e la dedizione al lavoro:. Lui lavora a testa bassa per farsi trovare pronto in quella che può essere la stagione della svolta: le big ha messo nel mirino Alessandro Nunziante, la Roma ha fatto la prima mossa.