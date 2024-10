Roma-Torino LIVE dalle 20.45: out Dovbyk, gioca Dybala

Getty Images

Se non è un'ultima spiaggia, poco ci manca. Ivan Juric si gioca il futuro sulla panchina della Roma contro la sua ex squadra: stasera alle 20.45 i giallorossi affronteranno il Torino in un Olimpico caldissimo con la Curva Sud che sta pensando a una contestazione ancora più forte rispetto a quelle delle settimane scorse.. Il Toro di Vanoli arriva nella capitale dopo i tre punti conquistati in casa contro il Como che hanno interrotto una serie di quattro sconfitte di fila considerando anche quella in Coppa Italia contro l'Empoli.

- Problemi in attacco per la Roma, che dovrà rinunciare ad: nessun problema fisico per l'attaccante ucraino, alle prese con qualche linea di febbre che lo terrà fuori. Al suo posto il riferimento in attacco sarà, consulla trequarti; out anche, che non è riuscito a smaltire il dolore al piede che l'aveva costretto a giocare con gli antidolorifici nella gara con la Fiorentina.