Hummels: "Autogol all'esordio con la Roma la ciliegina sulla torta. Real Madrid trumpiano"

Mats, difensore della, ha parlato dell'autogol all'esordio con i giallorossi di domenica scorsa, nel 5-1 subito sul campo della Fiorentina, all'interno del suo podcast: "È una sorta di ciliegina sulla torta di cose che non sono andate bene. Le cose possono solo migliorare. Non so cos'altro ci sarà da aspettarsi. Mi sono detto: qual è il modo migliore per iniziare la carriera in un club così importante? Un autogol dopo quattro minuti quando si è già sul 4-1 è davvero brutto. È di nuovo così ironico che posso solo prenderla con umorismo".

- "Usare le parole 'mancanza di rispetto' quando non si sono vinte le elezioni ha un sapore un po' trumpiano, e purtroppo è irrispettoso nei confronti degli altri. Questa è la cosa negativa. Non c'è dubbio che qualcuno del Real se lo meriti. Ma ci sono altri giocatori straordinari che sono così bravi. È un peccato non rendere loro onore. Ci sono state squadre che sono state penalizzate di più nel calcio internazionale, lasciatemelo dire. L'ultimo posto al Pallone d'Oro è il miglior ultimo posto al mondo".