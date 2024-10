Caos Roma, dalla lite Juric-Mancini alla chiamata dei Friedkin: tutti i retroscena

Getty Images

La settimana vissuta dellaè stata caratterizzata dal caos. La batosta di Firenze si è portata dietro degli strascichi e lo spogliatoio si è spaccato in due per poi ricompattarsi (momentaneamente) in vista della partita di questa sera contro il Torino. Una sorta di ultima spiaggia perche però non la vede così. Ma cosa è successo a Firenze?– Il primo scontro definito violento dallo stesso allenatore è stato quello tra Gianluca Mancini e Ivan Juric. La Roma torna negli spogliatoi sotto di 3-1 con già due sostituzioni effettuate. Al 30’ il mister ha cambiato Cristante e Angeliño e ha messo dentro Koné e. Si scaldano gli animi e i due sono protagonisti prima di un acceso diverbio poi l’allenatore lancia una bottiglietta che per poco non colpisce Lorenzo Pellegrini.. Il centrale ha chiesto scusa in questi giorni ed ha ammesso le sue colpe anche davanti ai tifosi: «Devo darmi una svegliata. Siamo tutti uniti». Questa sera partirà dal 1’, panchina invece per Cristante.

PELLEGRINI-GHISOLFI – Poco dopo il triplice fischio a Firenze,. Con lui anche l’interprete del club Claudio Bisceglia che ha tradotto ai giocatori le parole del ds. Pellegrini ha preso subito le difese del gruppo alzando la voce, ma senza andare oltre. I due poi si sono chiariti nei giorni successivi ed hanno avuto un colloquio privato.e per questo stasera giocherà nonostante un piccolo problema alla caviglia.– Dan e Ryannon sono ancora tornati in Italia, ma dall’America stanno monitorando la situazione. Lunedì c’è stato un colloquio con Ivan Juric che per il momento ha una fiducia a tempo. Un’altra sconfitta, però, potrebbe portare ad un altro ribaltone.. I presidenti non sono convinti.