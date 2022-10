Nicolò Zaniolo ci è cascato di nuovo. Secondo quanto riportato da Trasfermakt dal 2018, anno del suo esordio, è il secondo calciatore italiano per numero di cartellini rossi (3). Primo insieme a Soriano il suo compagno di squadra Gianluca Mancini (4). Il 22 giallorosso lo scorso anno ha saltato 4 partite per squalifica raccogliendo 11 gialli. Troppi per un attaccante che è stato insieme ad altri il terzo calciatore più ammonito della passata Serie A.